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Психолог назвала главные ошибки, приводящие к разводу 
Общество
Психолог назвала главные ошибки, приводящие к разводу 
freepik.com  /  freepik

Москва, 20 августа. Супружеские пары могут сталкиваться с проблемой распределения власти между собой, что часто приводит к разводу, сообщает психолог Светлана Вильнина.

В беседе с порталом «Народные новости», психолог подчеркнула, что в здоровом браке нет места борьбе между мужчиной и женщиной за главенство в семье. Выходом из сложного положения может стать распределение ответственности между супругами в соответствии с теми ресурсами, которые даны мужчине и женщине от природы.

«Ресурсы женщины — любовь, чувственность, эмоциональность, сексуальность. Когда женщина любит своего мужа, признает его мужественность и авторитет, это служит для него вдохновением, мотивацией и топливом для достижения его целей. В обмен мужчина становится успешным, приносит в семью деньги, решает проблемы, берет на себя ответственность. И тогда все работает, как швейцарские часы», — подчеркнула специалист.

Сегодня же женщины берут на себя не только женские, но и мужские функции, в том числе зарабатывание денег и обеспечение семьи.

«Не умея правильно взаимодействовать со своим мужчиной, женщина начинает делать все сама, зарабатывать и выполнять другие мужские функции. А мужа своего пилить и тесать как Буратино под свои требования», — отметила Вильнина.

Психолог подчеркивает, что существующие в природе законы помогают «построить счастливую семью, гармоничные отношения», поэтому важно помнить, «как все устроено и работает». Именно игнорирования законов природы, по ее мнению, и приводит к разводам.

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, 33% россиян могли бы подать на развод с партнером из-за тяжелого финансового положения. Среди других уважительных причин — взаимное непонимание (его упомянули 15% респондентов), неверность одного из партнеров — 14%, а бытовые проблемы — 10%.

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развод брак отношения
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