Названы основные товары несырьевого экспорта России

Москва, 20 августа. Основными товарами несырьевого экспорта России в прошлом году стали золото, пшеница и платиноиды, следует из исследования аналитиков группы «Деловой профиль».

Несырьевой экспорт в прошлом году принес российским компаниям 34,5 млрд долларов прибыли. Его общий объем превысил 141 млрд долларов. Объем российского экспорта в прошлом году упал на 20,5%. Однако сокращение несырьевого экспорта составило всего 2,7%, а прогнозируемые среднегодовые темпы прироста составляют 6%, сообщает «Российская газета».

В 2020 году свою продукцию поставляли на экспорт более 61 тыс. российских компаний, следует из данных Федеральной таможенной службы. Доля компаний несырьевого неэнергетического сектора превысила 97,1% в общем объеме российских экспортеров.

В структуре несырьевого экспорта основными товарами стали золото, пшеница и платиноиды. В 2020 году российские производители продали их за рубеж на 18,5 млрд долларов, 8,2 млрд долларов и 7,8 млрд долларов соответственно. Основными покупателями несырьевой продукции из России стали Великобритания, Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и Нидерланды.

Экспорт отечественного мороженого за рубеж вырос в 2,4 раза к предыдущему году, выяснили специалисты Россельхознадзора и системы «Аргус». Объем поставок достиг отметки в 14 тыс. тонн.