Психолог Панфилова назвала способ борьбы с чувством одиночества

Москва, 20 августа. Чаще всего чувство одиночества появляется из-за быстрого темпа жизни, особенно в больших городах, заявила семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

Одиночество могут испытывать даже находящиеся в отношениях люди. Это субъективное чувство, которое часто ощущают жители больших городов, сообщила радиостанции «Говорит Москва» Панфилова. Люди много работают и пытаются успевать делать что-то после работы, на общение у них остается меньше времени, уточнила специалист. По словам Панфиловой, избавиться от одиночества можно, заполнив живым общением свободное время.

«Виртуальное общение притупляет голод, но не избавляет от него окончательно и бесповоротно», — подчеркнула психолог.

Ранее психолог Екатерина Чижовская назвала первые признаки, которые указывают на развитие депрессии, и дала советы по борьбе с расстройством. Специалист посоветовала отслеживать свое настроение, соотнося его с происходящими в жизни событиями.