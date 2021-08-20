Пенсионеров готовы взять на работу наравне со всеми 42% работодателей

Москва, 20 августа. Более 42% опрошенных компаний готовы рассматривать пенсионеров на вакансию наравне с молодыми соискателями. Об этом сообщает Superjob.

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы, вследствие демографических процессов и отъезда мигрантов российский рынок столкнулся с естественным старением рабочей силы. Число компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало больше: 42% против 38% в 2019 году.

Руководители прибегают к найму работников в возрасте из-за нехватки молодых экспертов. Еще порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения. При этом 28% отметили, что не готовы трудоустраивать пенсионеров.

Чаще всего на общих основаниях пенсионеров принимает крупный бизнес: 48% против 40% в малых компаниях. Наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%). Об этом сообщает ТАСС.