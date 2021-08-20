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Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа

  /   Обновлено: 20 августа 2021 06:29
Технологии
Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа
Роскосмос

Москва, 20 августа. Пуск ракеты-носителя «Союз» с 34 спутниками компании OneWeb состоится в ночь на субботу, 21 августа.

По предварительным данным, новая попытка пуска ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb запланирована в рамках миссии №35 на субботу, 21 августа. Пуск запланирован на 01:18 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Произвести запуск собирались в 01:23 20 августа. Однако пуск был прерван сработавшей автоматикой за 40 секунд до взлета ракеты.

Ранее в ракетно-космической отрасли заявили, что два новых навигационных спутника Galileo выведет на орбиту российская ракета-носитель «Союз» из-за задержек с европейской ракетой Ariane 6. Пуск будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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роскосмос союз-2.1б oneweb
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