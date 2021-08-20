NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунному модулю

Вашингтон, 20 августа. NASA временно остановило действие контракта с компанией SpaceX относительно разработки лунного посадочного модуля.

Это произошло из-за судебного иска, который компания Джеффа Безоса Blue Origin подала на NASA. Первые слушания по делу назначены на 14 октября. NASA добровольно согласилось приостановить действие контракта с корпорацией Илона Маска SpaceX до 1 ноября.

Ранее Blue Origin подала в суд на NASA. В иске компания обвиняет американское ведомство в ненадлежащей оценке ее предложения о строительстве модуля. NASA 16 августа заключило контракт на конструирование посадочного модуля со SpaceX, отклонив при этом заявки Blue Origin и Dynetics.

Недавно сотрудники компании SpaceX завершили сборку космического корабля Starship в рамках лунной программы.