Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 07:07
06:58
Армия
Самолет-носитель для дронов разработают на базе Ил-76
06:44
Политика
Климкин назвал сотрудничество с США единственным способом остановить Россию
06:41
Общество
Пенсионеров готовы взять на работу наравне со всеми 42% работодателей
06:38
Общество
МВД оценило скорость блокировки фишинговых сайтов
06:38
Общество
Психолог назвала главные ошибки, приводящие к разводу 
06:37
Экономика
Названы основные товары несырьевого экспорта России
06:37
Общество
Психолог Панфилова назвала способ борьбы с чувством одиночества
06:29
Технологии
Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа
06:09
Общество
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунному модулю
06:00
Общество
Эксперт рассказала, как родителям в России получить новое пособие на ребенка
Все новости

ФСБ рассекретила документы об убитых в японском концлагере советских узниках

  /   Обновлено: 20 августа 2021 05:59
Общество
ФСБ рассекретила документы об убитых в японском концлагере советских узниках
RIA Novosti archive  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 20 августа. ФСБ России впервые рассекретила ряд документов, в том числе трофейные материалы о судьбе советских узников концлагеря «Хогоин».

Советские войска 20 августа 1945 года закончили Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию и освободили Маньчжурию, где японские власти вели разработку бактериологического оружия. Среди рассекреченных ФСБ материалов оказались протоколы допросов начальника «Хогоина» Иосио Иидзимы, сообщает РИА Новости.

Всего в период с 1930 по 1945 годы в плен к японцам в Маньчжурии попали несколько тысяч граждан СССР. Многих поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») около Харбина. Отсюда узников отправляли на опыты в находившийся под командованием генерал-лейтенанта Сиро Исии отряд 731, отмечает агентство.

По словам Иидзимы, в «Хогоине» содержались только русские мужчины. Сам лагерь был рассчитан на размещение 150 человек. Лично Иидзима отправил на смерть в отряд 731 около 40 человек. Еще четырех советских граждан в лагере расстреляли уже после капитуляции Японии.

Кроме того, Иидзима признался, что приказал убить попавшую в «Хогоин» в виде исключения русскую женщину по имени Лиза. Причиной послужило ее заболевание.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, за время его существования в лабораториях погибли около трех тысяч человек, над которыми ставили жестокие опыты. По некоторым оценкам, погибших было не менее десяти тысяч человек.

Ранее ФСБ рассекретила документы, согласно которым японское руководство в 1944 году собиралось применить бактериологическую бомбу. Она была начинена чумными блохами, и для того, чтобы обеспечить максимальное заражение местности, она должна была взрываться на высоте 50-100 метров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФСБ рассекретила документы об убитых в японском концлагере советских узниках
концлагерь маньчжурия хогоин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru