ФСБ рассекретила документы об убитых в японском концлагере советских узниках

Москва, 20 августа. ФСБ России впервые рассекретила ряд документов, в том числе трофейные материалы о судьбе советских узников концлагеря «Хогоин».

Советские войска 20 августа 1945 года закончили Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию и освободили Маньчжурию, где японские власти вели разработку бактериологического оружия. Среди рассекреченных ФСБ материалов оказались протоколы допросов начальника «Хогоина» Иосио Иидзимы, сообщает РИА Новости.

Всего в период с 1930 по 1945 годы в плен к японцам в Маньчжурии попали несколько тысяч граждан СССР. Многих поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») около Харбина. Отсюда узников отправляли на опыты в находившийся под командованием генерал-лейтенанта Сиро Исии отряд 731, отмечает агентство.

По словам Иидзимы, в «Хогоине» содержались только русские мужчины. Сам лагерь был рассчитан на размещение 150 человек. Лично Иидзима отправил на смерть в отряд 731 около 40 человек. Еще четырех советских граждан в лагере расстреляли уже после капитуляции Японии.

Кроме того, Иидзима признался, что приказал убить попавшую в «Хогоин» в виде исключения русскую женщину по имени Лиза. Причиной послужило ее заболевание.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, за время его существования в лабораториях погибли около трех тысяч человек, над которыми ставили жестокие опыты. По некоторым оценкам, погибших было не менее десяти тысяч человек.

Ранее ФСБ рассекретила документы, согласно которым японское руководство в 1944 году собиралось применить бактериологическую бомбу. Она была начинена чумными блохами, и для того, чтобы обеспечить максимальное заражение местности, она должна была взрываться на высоте 50-100 метров.