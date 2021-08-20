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Эксперты ответили на главные вопросы о сексе во время беременности

  /   Обновлено: 20 августа 2021 05:43
Общество
Эксперты ответили на главные вопросы о сексе во время беременности
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 20 августа. С точки зрения медицины интимные отношения во время беременности редко запрещаются, чаще даже наоборот.

Существует мнение, что во время беременности заниматься сексом ни в коем случае нельзя, однако врачи-акушеры и сексологи опровергают это утверждение. Все зависит от здоровья будущей матери, передает Пятый канал.

Интимные отношения во время беременности запрещены в нескольких случаях:

• У женщины ранее были выкидыши.
• Предыдущий ребенок родился раньше срока.
• Есть риск прерывания беременности.
• Патология типа истмико-цервикальной недостаточности.
• Наличие ЗППП у партнера.
• Ранее у беременной шла кровь после секса.

В некоторых случаях основанием для запрета проникновения пениса во влагалище может стать многоплодная беременность.

При этом специалисты отмечают, что в некоторых ситуациях интимная связь в этот период настоятельно рекомендуется. Согласно распространенному убеждению специалистов, начиная с третьего триместра, секс даже полезен, поскольку в этот момент задействуются шейка матки и ее мышцы.

После 14-й недели гормональный фон пребывает в балансе, будущая мама забывает о резких перепадах настроения и часто испытывает сексуальное влечение.

Сексологи называют еще один положительный момент интима во время беременности: это помогает будущим родителям еще сильнее сблизиться.

Говоря о предохранении в этот период, врачи подчеркивают, что женщине важно следить за своим здоровьем, ведь в число рисков занятий сексом для беременных входит заражение женского организма болезнями половой сферы. Самая распространенная проблема — молочница.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать барьерные методы контрацепции.

Ранее сексолог Кристен Марк из Кентуккийского университета заявил, что средняя продолжительность секса у женщин несколько отличается от идеального для них показателя. Согласно результатам его исследования, длительность секса в десять минут устраивает большинство представительниц прекрасного пола, однако в идеале половой контакт должен длиться от 15 до 20 минут.

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