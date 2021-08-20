Телефонные мошенники начали пугать россиян уголовным преследованием

Москва, 20 августа. Аферисты изобрели новую схему для вымогательства денег, в рамках которой жертв запугивают уголовным преследованием на случай, если они решат проверить информацию в банке.

Жертве рассказывают, что ее счета и деньги в опасности, присылают на электронную почту фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости. Чтобы сохранить сбережения, доверчивому россиянину предлагается перевести деньги на резервный счет, который указан тут же.

Угроза уголовной ответственности — серьезный козырь аферистов. То есть если человек попытается узнать правду и избежать уловки, то якобы будет наказан «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ», пояснила эксперт. Верить этому не стоит, но и вести продолжительную беседу не стоит тоже: например, в беседе со злоумышленником лучше избегать слов «да» или «нет», напомнили недавно россиянам.