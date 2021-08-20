Аналитики сообщили о самом затратном времени года для россиян

Москва, 20 августа. Жители России во время зимы тратят намного больше денег, чем в другие сезоны.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделился оператор фискальной информации СБИС. Россияне зимой тратят больше денег, потому что увеличиваются расходы на продукты и садовые принадлежности. Также во время зимы происходят и праздники. В этот период жители России готовы потратить на украшения до девяти тысяч рублей, а средний чек составляет 700 рублей.

Специалисты во время исследования изучили обезличенную информацию средних чеков за второе полугодие прошлого года и за период первых шести месяцев 2021 года. Всего через этот оператор отправляют чеки больше 270 тысяч компаний.

Инвесторы ранее сообщили о признаках прохождения пика инфляции в России. Специалисты думают, что почти плоская кривая доходности отечественных среднесрочных и краткосрочных ОФЗ доказывает это.