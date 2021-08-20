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Обклеенный скотчем танк заметили на репетиции парада в Киеве

  /   Обновлено: 20 августа 2021 05:18
Армия
Обклеенный скотчем танк заметили на репетиции парада в Киеве
wikipedia.org  /  Victor Dashkiyeff / CC BY-SA 2.0

Киев, 20 августа. На прошедшей в столице Украины репетиции парада в честь 30-летия независимости киевляне заметили обклеенный молярным скотчем танк Т-64БМ2 БМ «Оплот».

С помощью малярной ленты военные изобразили модный вид камуфляжа — цифровой пиксель. О необычном происшествии сообщил в Facebook пользователь Александр Гусев. Всего в репетиции парада на Крещатике участвовали три Т-64БМ2.

Во вторник, 24 августа, Украина отметит 30-летнюю годовщину независимости. Президент страны Владимир Зеленский обещал, что в этот день состоятся масштабные мероприятия на суше и на воде, в которых примут участие представители более трех десятков стран. Глава минобороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что парад пройдет по-новому, без «советских стандартов».

Ранее в беседе с ФАН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что День независимости страна должна не праздновать, а отмечать как траурную дату, которая символизирует потерю здравого смысла. По его мнению, на официальном торжестве в Киеве 24 августа во всех бедах Украины виновной объявят Россию.

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украина парад т-64м
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