«Бумеранг прилетел?»: приболевшая Макеева нарвалась на волну хейта

Москва, 20 августа. Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья. Артистка полагает, что дело в переутомлении.

На своей странице в Instagram Макеева опубликовала фотографию стопки лекарств, среди которых можно разглядеть валериану, валокордин и препарат для нормализации сна.

«Сегодня все сложно, скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… неужели так должно быть или это испытание?» — подписала она фотографию, добавив хештеги «мнеплохо», «менярвет» и «истощена».

Чуть позже в Stories она добавила еще несколько фотографий, сообщив, что ее супруг Андрей Мальков принес приболевшей жене нарезанный арбуз, пока она «в слезах и в боли».

Поклонники актрисы желают ей скорейшего выздоровления. Одним из самых популярных комментариев стало предположение о том, что плохое самочувствие Макеевой связано с возможной беременностью.

Не обошлось и без критики. Многие выразили мнение, что болезнь — это ответный бумеранг за разрушенную семью Малькова. Он, напомним, ради артистки бросил жену с четырьмя детьми.

«Это потому что счастье любит тишину», — пишет одна из фолловеров.

«Ну, а диагноз-то какой, к чему драматизм такой», — иронизирует другая.

«Походу, порчу навели враги», — предположила подписчица.

«Бумеранг прилетел?» — задалась вопросом следующая.

На прошлой неделе Макеева пожаловалась на травлю в Instagram, которая вынудила ее ограничить доступ к своей странице в соцсети. Актриса заявила, что ее личность не дает покоя «мстительным дамам».