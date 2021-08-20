Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 05:37
05:27
Общество
Телефонные мошенники начали пугать россиян уголовным преследованием
05:26
Экономика
Аналитики сообщили о самом затратном времени года для россиян
05:18
Армия
Обклеенный скотчем танк заметили на репетиции парада в Киеве
05:04
Шоу-бизнес
«Бумеранг прилетел?»: приболевшая Макеева нарвалась на волну хейта
04:50
Происшествия
Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне
04:43
Политика
Политолог Марков предрек Украине развал на три государства по афганскому сценарию
04:29
Общество
Астрологи назвали месяцы, когда рождаются самые очаровательные дети
04:20
Общество
Финансист Никитина назвала способы сэкономить при походе в магазин
04:14
Происшествия
Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову
04:00
Весь мир
Мурадов: В украинском обществе зреет правильный взгляд на оценку событий 2014 года
Все новости

Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне

  /   Обновлено: 20 августа 2021 04:50
Происшествия
Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне
pixabay.com

Вашингтон, 20 августа. Американские правоохранители не обнаружили бомбу в машине, которая была припаркована у здания Капитолия в Вашингтоне.

Об этом стало известно из пресс-релиза полиции Вашингтона. Однако в автомобиле были найдены материалы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.

Власти города начали эвакуировать людей и перекрывать дороги из-за сообщений о бомбе в автомобиле, который был припаркован около библиотеки конгресса. Водитель машины сдался полиции после нескольких часов переговоров.

Им оказался белый 49-летний мужчина из Северной Каролины. Во время переговоров он устроил видеотрансляцию в соцсетях, где говорил о революции, и что если его попытаются остановить, то взорвутся «два с половиной» городских квартала.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне
бомба вашингтон капитолий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru