Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне

Вашингтон, 20 августа. Американские правоохранители не обнаружили бомбу в машине, которая была припаркована у здания Капитолия в Вашингтоне.

Об этом стало известно из пресс-релиза полиции Вашингтона. Однако в автомобиле были найдены материалы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.

Власти города начали эвакуировать людей и перекрывать дороги из-за сообщений о бомбе в автомобиле, который был припаркован около библиотеки конгресса. Водитель машины сдался полиции после нескольких часов переговоров.

Им оказался белый 49-летний мужчина из Северной Каролины. Во время переговоров он устроил видеотрансляцию в соцсетях, где говорил о революции, и что если его попытаются остановить, то взорвутся «два с половиной» городских квартала.