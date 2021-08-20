Политолог Марков предрек Украине развал на три государства по афганскому сценарию

Киев, 20 августа. Украину с высокой степенью вероятности ожидает афганский сценарий, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что на Украине присутствует аналогичный марионеточный режим, который насажден американцами. Эти власти были ненавидимы большинством граждан.

«Разница в том, что на Украине нет той же мощной силы, которой был в Афганистане «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России)», – заявил аналитик.

Эксперт заявил, что при распаде Украины образуется три региона. Одним из них будет юго-восток, который составляет почти 60% от нынешней территории страны. В основном там живут русские.

Второй частью станет Галичина и Волынь, населенные религиозно-этническим меньшинством. По словам политолога, там живут не совсем украинцы — они не православные и представляют собой особый этнос.

Третьим регионом окажется описанная Гоголем Украина, считает Марков. В частности, это Полтавщина, Черниговщина и Киевщина с русско-украинским населением.

Ранее Руслан Осташко обсудил с политологом из Киева чествование нацистов на Украине. Гости телепередачи «Время покажет» возмутились ситуацией в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.