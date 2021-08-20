Астрологи назвали месяцы, когда рождаются самые очаровательные дети

Москва, 20 августа. Астрологи уверены, что внутренняя привлекательность напрямую связана с месяцем рождения малыша, ведь она остается с ним и во взрослой жизни.

Как сообщает портал Femmie, дети, рожденные в определенные месяцы, выделяются среди других сверстников: привлекательными их делают улыбки, задорный смех и игривый характер. Астрологи составили топ-5 месяцев, когда чаще всего рождаются дети, способные влюбить в себя с первого взгляда.

Рожденные и июле дети очаруют любого. И дело не в их внешности: малыши середины лета обладают колоссальной жизненной силой, а их обаяние всегда привлекает окружающих. Вырастая, девушки становятся очень чуткими, а мужчины наделены силой воли.

Рожденные в сентябре дети отличаются хорошей памятью, чувством юмора и редким чувством эстетики. Женщины умеют хранить интригу, провоцируя избранника на самые дорогие ухаживания, а мужчины предпочитают только уверенных в себе дам.

Дети января излучают сильнейшую притягательную энергетику. Вырастая, девушки, рожденные в первый месяц года, часто наделены привлекательной внешностью. Мужчины же обладают сильной аурой, аналитическим умом и уверенностью.

Майские дети обладают самой яркой внешностью. Девушки отличаются не только очаровательными чертами лица, но и чувственностью в отношениях. Мужчины знают себе цену и пользуются большим успехом у женщин.

Родившимся в июне детям повезло особенно. Подрастая, они научатся отвлекать окружающих от недостатков своими достоинствами. Девушки отличаются женственностью и оптимизмом, а мужчины — особым магнетизмом для противоположного пола.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, из которых выйдут идеальные мужья. К примеру, мужчины-Тельцы отличаются трудолюбием, умением обеспечивать семью, преданностью и порядочностью. Они станут идеальным выбором для бережливой дамы, ведь Тельцы внимательно следят за семейным бюджетом.