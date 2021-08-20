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Финансист Никитина назвала способы сэкономить при походе в магазин

  /   Обновлено: 20 августа 2021 05:25
Общество
Финансист Никитина назвала способы сэкономить при походе в магазин
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 августа. Многие люди при походе в магазин за продуктами тратят много денег, а потом жалеют об этом. Финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как сэкономить на покупках.

Один из способов экономии — это сократить количество спонтанных и ненужных покупок. Перед походом в магазин необходимо составить список необходимых продуктов или вещей, это сделает шопинг более рациональным. Вторым способом является ограничение средств, которые человек берет с собой в магазин.

Также для экономии можно использовать сервисы доставки продуктов. С их помощью вы не позволите себе ничего лишнего, как это может произойти в магазине. Кроме этого, Никитина рекомендует обращать внимание на скидки и акции.

Делать покупки в гипермаркетах будет выгоднее, чем в мелких магазинах у дома, однако иногда это правило действует наоборот, предупредила финансист в интервью радио Sputnik.

Недавно россиянам назвали эффективные способы, как быстро приучить себя к экономии. Для этого необходимо придерживаться нескольких простых правил.

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