Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову

Вашингтон, 20 августа. Американские правоохранители приговорили 45-летнего Кенни Уэйна Макбрайда к пожизненному сроку. Он убил копилкой свою бабушку и обезглавил ее.

Убийство произошло 16 февраля прошлого года. Следствие полагает, что между Кенни Макбрайдом и 79-летней пенсионеркой Сесилией Гибсон произошел конфликт о собственных детях, в результате которого мужчина пришел в ярость. Он избил бабушку копилкой и металлической решеткой, ударив ее по телу 19 раз.

После этого Макбрайд обезглавил женщину и выбросил голову во двор. Тело пенсионерки обнаружил отец убийцы, когда пришел домой.

Американские правоохранители ранее оцепили Таймс-сквер в Нью-Йорке. Причиной этого стал подозрительный предмет.