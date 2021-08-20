Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 05:36
05:27
Общество
Телефонные мошенники начали пугать россиян уголовным преследованием
05:26
Экономика
Аналитики сообщили о самом затратном времени года для россиян
05:18
Армия
Обклеенный скотчем танк заметили на репетиции парада в Киеве
05:04
Шоу-бизнес
«Бумеранг прилетел?»: приболевшая Макеева нарвалась на волну хейта
04:50
Происшествия
Полиция не обнаружила бомбу в автомобиле у здания Капитолия в Вашингтоне
04:43
Политика
Политолог Марков предрек Украине развал на три государства по афганскому сценарию
04:29
Общество
Астрологи назвали месяцы, когда рождаются самые очаровательные дети
04:20
Общество
Финансист Никитина назвала способы сэкономить при походе в магазин
04:14
Происшествия
Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову
04:00
Весь мир
Мурадов: В украинском обществе зреет правильный взгляд на оценку событий 2014 года
Все новости

Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову
Происшествия
Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову
flickr.com  /  Jason Lawrence

Вашингтон, 20 августа. Американские правоохранители приговорили 45-летнего Кенни Уэйна Макбрайда к пожизненному сроку. Он убил копилкой свою бабушку и обезглавил ее.

Убийство произошло 16 февраля прошлого года. Следствие полагает, что между Кенни Макбрайдом и 79-летней пенсионеркой Сесилией Гибсон произошел конфликт о собственных детях, в результате которого мужчина пришел в ярость. Он избил бабушку копилкой и металлической решеткой, ударив ее по телу 19 раз.

После этого Макбрайд обезглавил женщину и выбросил голову во двор. Тело пенсионерки обнаружил отец убийцы, когда пришел домой.

Американские правоохранители ранее оцепили Таймс-сквер в Нью-Йорке. Причиной этого стал подозрительный предмет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Американец убил бабушку копилкой и отрезал ей голову
сша убийство обезглавил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru