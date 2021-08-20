Психолог Рощин объяснил нежелание сотрудников возвращаться в офис

Москва, 20 августа. Многие сотрудники не горят желанием возвращаться к допандемийному режиму работы и выходить в офис. Социальный психолог Алексей Рощин объяснил, что изменилось во взглядах россиян.

Согласно исследованию, 41% опрошенных хотят остаться на удаленной работе, 29% согласны ходить в офис два-три дня в неделю. Причем поначалу люди восприняли удаленку в штыки, потому что она пришлась на период локдауна, когда люди чувствовали себя под домашним арестом без возможности куда-либо выйти.

«Большая степень свободы, экономия времени и денег на дорогу, возможность выспаться сыграли ключевую роль в пользу удаленной работы», — пояснил психолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

На этой почве работодатели могут столкнуться с проблемами организации труда, считает специалист. Для руководителей важны реальные показатели, в то время как работники уже подстроились под новый формат труда и адаптировались под его удобства.

Другой опрос недавно выявил, что до 70% российских семей отдают предпочтение индивидуальному жилью. Всего 18% согласились бы приобрести жилье в многоквартирных домах.