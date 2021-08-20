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Семь тысяч москвичей сменили имена в 2021 году

  /   Обновлено: 20 августа 2021 03:47
Общество
Семь тысяч москвичей сменили имена в 2021 году
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 20 августа. Семь тысяч жителей Москвы обратились в ЗАГСы столицы в 2021 году, чтобы сменить имя, фамилию или отчество.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что примерно семь тысяч жителей столицы сменили имена. Россияне часто приходят в ЗАГС, чтобы сменить одновременно и фамилию, и имя, либо имя и отчество. При этом 87% изменили только фамилию, а 19% теперь имеют другое имя, 17% — отчество. Информацию об этом передает «Вечерняя Москва».

Уханева также подчеркнула, что в процентном соотношении изменения фамилий в текущем году остались такими же, если сравнивать с этим же периодом в прошлом году.

Россияне посещают ЗАГС не только для смены имени. Новосибирский орган записи сообщил о самой молодой маме региона.

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имя загс фамилия отчество смена имени
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