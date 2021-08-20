Семь тысяч москвичей сменили имена в 2021 году

Москва, 20 августа. Семь тысяч жителей Москвы обратились в ЗАГСы столицы в 2021 году, чтобы сменить имя, фамилию или отчество.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что примерно семь тысяч жителей столицы сменили имена. Россияне часто приходят в ЗАГС, чтобы сменить одновременно и фамилию, и имя, либо имя и отчество. При этом 87% изменили только фамилию, а 19% теперь имеют другое имя, 17% — отчество. Информацию об этом передает «Вечерняя Москва».

Уханева также подчеркнула, что в процентном соотношении изменения фамилий в текущем году остались такими же, если сравнивать с этим же периодом в прошлом году.

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