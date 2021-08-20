Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 04:04
04:00
Весь мир
Мурадов: В украинском обществе зреет правильный взгляд на оценку событий 2014 года
03:50
Общество
Психолог Рощин объяснил нежелание сотрудников возвращаться в офис
03:47
Общество
Семь тысяч москвичей сменили имена в 2021 году
03:39
Общество
IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК
03:19
Общество
Эрдоган объявил о введении новых ограничений из-за COVID-19 в Турции
02:59
Общество
Ученые выяснили, чем полезен дневной сон
02:41
Общество
Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу
02:27
Общество
Офтальмолог Адамян предупредила о риске снижения зрения при COVID-19
02:23
Общество
Медик назвала альтернативу сахару
02:03
Политика
Путин и Меркель обсудят сотрудничество двух стран в Москве
Все новости

IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК
Общество
IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 августа. Одним из самых простых способов передачи данных с телефона на компьютер является провод USB. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

На некоторых смартфонах есть функция «флешки». С ее помощью можно быстро передать информацию на компьютер через USB-провод. Также для передачи данных поможет SD-карта.

Скачивать файлы можно через домашний Wi-Fi. Для этого нужно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере уникальную ссылку, которая доступна только пользователям этой интернет-сети, рассказал Щельцин в интервью агентству «Прайм».

Кроме этого, передать информацию можно через функцию "поделиться" в смартфоне или файловые хостинги, например, Яндекс-диск или Google Drive. Электронная почта также позволит поделиться файлами до 25 мб, подчеркнул специалист.

Недавно заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим рассказал, как мошенники могут незаконно использовать компьютер пользователя для майнинга криптовалют.

Вернуться назад

Все новости / Общество / IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК
смартфон компьютер данные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru