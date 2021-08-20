IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК

Москва, 20 августа. Одним из самых простых способов передачи данных с телефона на компьютер является провод USB. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

На некоторых смартфонах есть функция «флешки». С ее помощью можно быстро передать информацию на компьютер через USB-провод. Также для передачи данных поможет SD-карта.

Скачивать файлы можно через домашний Wi-Fi. Для этого нужно применить в Windows или через FTP-приложения на компьютере уникальную ссылку, которая доступна только пользователям этой интернет-сети, рассказал Щельцин в интервью агентству «Прайм».

Кроме этого, передать информацию можно через функцию "поделиться" в смартфоне или файловые хостинги, например, Яндекс-диск или Google Drive. Электронная почта также позволит поделиться файлами до 25 мб, подчеркнул специалист.

Недавно заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим рассказал, как мошенники могут незаконно использовать компьютер пользователя для майнинга криптовалют.