Эрдоган объявил о введении новых ограничений из-за COVID-19 в Турции

Анкара, 20 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о введении новых ограничительных мер в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Hurriyet.

По его словам, от не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников и студентов университетов будут требовать регулярно сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, тесты сделают обязательными для непривитых пассажиров авиарейсов и междугородних перевозок, а также посетителей кинотеатров и ресторанов.

Эрдоган уточнил, что не сделавшим прививки сотрудникам школ с 6 сентября в связи с началом учебного года придется сдавать ПЦР-тест не реже двух раз в неделю.

С начала пандемии в Турции зафиксированы более 5,7 млн случаев заболевания COVID-19. Свыше 51 тысячи человек скончались. К настоящему времени первую дозу вакцины получили более 45 млн турецких граждан.

В начале августа в Турции был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 26 822 новых случая заболевания.