Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 04:03
04:00
Весь мир
Мурадов: В украинском обществе зреет правильный взгляд на оценку событий 2014 года
03:50
Общество
Психолог Рощин объяснил нежелание сотрудников возвращаться в офис
03:47
Общество
Семь тысяч москвичей сменили имена в 2021 году
03:39
Общество
IT-специалист Щельцин назвал способы быстрой передачи данных с телефона на ПК
03:19
Общество
Эрдоган объявил о введении новых ограничений из-за COVID-19 в Турции
02:59
Общество
Ученые выяснили, чем полезен дневной сон
02:41
Общество
Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу
02:27
Общество
Офтальмолог Адамян предупредила о риске снижения зрения при COVID-19
02:23
Общество
Медик назвала альтернативу сахару
02:03
Политика
Путин и Меркель обсудят сотрудничество двух стран в Москве
Все новости

Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу
Общество
Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 20 августа. Сенатор Сергей Леонов и депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму проект закона о надбавке к пенсии для работающих пенсионеров — ветеранов сельского хозяйства.

Инициативу внесут в Госдуму в пятницу, 20 августа. Документ предусматривает право работающих ветеранов села на повышенную фиксированную выплату к пенсии, следует из текста законопроекта, размещенного в Telegram-канале главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности по закону «О страховых пенсиях» предусмотрена за работу в сельском хозяйстве в течение не менее 30 лет. Но в настоящее время норма распространяется лишь на неработающих пенсионеров.

Нилов назвал такое ограничение «абсурдом» и заявил о необходимости его устранения. Сроком вступления нормы в силу авторы инициативы предлагают определить 1 января 2022 года.

Сотрудники ПФР ранее рассказали о способах увеличения будущей пенсии. Эксперты напомнили, что россияне могут увеличить пенсионные накопления за счет участия в программе государственного софинансирования.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу
пенсии госдума пенсионеры нилов ветераны труда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru