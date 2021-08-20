Законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села внесут в Думу

Москва, 20 августа. Сенатор Сергей Леонов и депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму проект закона о надбавке к пенсии для работающих пенсионеров — ветеранов сельского хозяйства.

Инициативу внесут в Госдуму в пятницу, 20 августа. Документ предусматривает право работающих ветеранов села на повышенную фиксированную выплату к пенсии, следует из текста законопроекта, размещенного в Telegram-канале главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности по закону «О страховых пенсиях» предусмотрена за работу в сельском хозяйстве в течение не менее 30 лет. Но в настоящее время норма распространяется лишь на неработающих пенсионеров.

Нилов назвал такое ограничение «абсурдом» и заявил о необходимости его устранения. Сроком вступления нормы в силу авторы инициативы предлагают определить 1 января 2022 года.

Сотрудники ПФР ранее рассказали о способах увеличения будущей пенсии. Эксперты напомнили, что россияне могут увеличить пенсионные накопления за счет участия в программе государственного софинансирования.