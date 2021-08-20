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Офтальмолог Адамян предупредила о риске снижения зрения при COVID-19
Общество
Офтальмолог Адамян предупредила о риске снижения зрения при COVID-19
pixabay.com  /  TobiasD

Москва, 20 августа. Заболевание COVID-19 может привести к образованию серьезных болезней глаз. Об этом заявила врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По ее словам, при попадании SARS-CoV-2 в слизистую глаза, вирус может долгое время оставаться там и поражать орган. Так, одной из болезней является коронавирусный конъюнктивит, при котором краснеют глаза, появляется зуд век, светобоязнь и обильное слезоотделение.

Также инфекция может поражать кровеносные сосуды, что приведет к нарушению микроциркуляции крови в органе зрения. Это в свою очередь грозит риском образования тромбов. По словам Адамян, при обнаружении на оболочке глаза помутнений или пятен необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Заражение коронавирусом также может поспособствовать обострению хронических болезней, таких как глаукома, увеит, иридоциклит, аллергический конъюнктивит. Кроме этого встречаются молниеносные катаракты, при которых пациент теряет зрение за 1-2 месяца, предупредила офтальмолог в интервью агентству «Прайм».

Недавно детский офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян рассказал об опасности прогрессирующей близорукости.

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зрение глаза коронавирус
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