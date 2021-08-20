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Медик назвала альтернативу сахару
Общество
Медик назвала альтернативу сахару
pixabay.com

Москва, 20 августа. Отечественные врачи считают, что нужно снизить уровень рекомендуемой суточной дозы потребления сахара. Медик Алла Погожева назвала альтернативу сахару.

Погожева во время общения с радио Sputnik сообщила, что суточная норма сахара включает в себя потребление сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки. По мнению медика, нахождение этих веществ в рационе является нормальным, но нужно следить, чтобы их число не было чрезмерным. Она добавила, что суточная норма сахара в России составляет 50 граммов.

Медик также сообщила, что сахар можно заменить полисахаридами. Речь идет о пищевых волокнах, которые содержатся в зерновых и цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

Роспотребнадзор ранее объяснил необходимость добавления ягод в рацион человека. Они являются антиоксидантами, а употреблять их можно вместе с кашей или йогуртом.

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