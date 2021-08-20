Медик назвала альтернативу сахару

Москва, 20 августа. Отечественные врачи считают, что нужно снизить уровень рекомендуемой суточной дозы потребления сахара. Медик Алла Погожева назвала альтернативу сахару.

Погожева во время общения с радио Sputnik сообщила, что суточная норма сахара включает в себя потребление сахарозы, глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки. По мнению медика, нахождение этих веществ в рационе является нормальным, но нужно следить, чтобы их число не было чрезмерным. Она добавила, что суточная норма сахара в России составляет 50 граммов.

Медик также сообщила, что сахар можно заменить полисахаридами. Речь идет о пищевых волокнах, которые содержатся в зерновых и цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

Роспотребнадзор ранее объяснил необходимость добавления ягод в рацион человека. Они являются антиоксидантами, а употреблять их можно вместе с кашей или йогуртом.