Путин и Меркель обсудят сотрудничество двух стран в Москве

Москва, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин встретится и проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

В пятницу, 20 августа, в российской столице состоится первая очная встреча Путина и Меркель с начала пандемии COVID-19. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние двустороннего сотрудничества в разных областях и перспективы его развития. Кроме того, главы государств рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы.

Ангела Меркель в ходе визита в российскую столицу собирается возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что во время визита будут обсуждаться вопросы Афганистана, Белоруссии и Украины. По его словам, программка канцлера ФРГ будет сконцентрирована на общении с Путиным.