МВД России сообщило о снижении темпов роста IT-преступлений

Москва, 20 августа. Число IT-преступлений сократилось с начала года до 15,7%. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Количество подобных преступлений в первом квартале текущего года увеличилось на 33,7%. Этот показатель за семь месяцев снизился до 15,7%. Отмечается, что две трети криминальных действий происходит в интернете. Об этом информирует ТАСС.

Общее число зарегистрированных преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство также снижается. В МВД сообщили, что преступлений средней тяжести стало меньше на 7,5%, а умышленного причинения тяжелого вреда здоровью на 7%.

МВД России ранее предложило упростить прохождение техосмотра для водителей. В ведомстве планируют отказаться от ряда обязательных процедур, благодаря чему сократится время прохождения проверок и снизятся затраты операторов.