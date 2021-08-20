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Врача заставили извиняться за разговор на русском языке в Казахстане

  /   Обновлено: 20 августа 2021 01:41
Происшествия
Врача заставили извиняться за разговор на русском языке в Казахстане
mvd.kz  /  пресс-служба МВД Республики Казахстан

Астана, 20 августа. Невролог Эмилия Гречаник рассказала, как ее заставили на камеру извиниться за использование русского языка казахские националисты.

В приемную к врачу позвонила женщина, которую Гречаник попросила назвать идентификационный номер на русском языке. На это собеседница заявила, что врач является гражданкой Казахстана и не имеет права объясняться на русском языке. В стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» невролог с 30-летним стажем отметила, что разговор был провокационным и до этого у нее подобных ситуаций не было.

Ролик с беседой опубликовал блогер Куат Ахметов, обнародовав данные Гречаник. Мужчина заявил, что врач заставляет других говорить на русском языке. Он пообещал передать в прокуратуру «какие-то материалы», если собеседница не извинится на камеру, отметила невролог.

«Честно говоря, меня вынудили. Он сказал, что я должна извиняться», — сообщила Гречаник, уточнив, что ее заставляли извиниться на казахском языке.

Власти России и Казахстана решительно осуждают практику языковых патрулей, ущемляющих права русскоязычного населения республики. Тем не менее в отношении Ахметова была принята только одна мера: ограничение въезда на российскую территорию.

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Казахстан русский язык куат ахметов
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