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Порядок получения наследства может измениться в России
Общество
Порядок получения наследства может измениться в России
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 20 августа. Круг лиц, которые вправе обратиться в суд для оспаривания отцовства, могут расширить согласно одобренному комиссией по законопроектной деятельности при правительстве иницативе.

На данный момент близкие родственники родителя оспаривать отцовство не могут, что сильно усложняет жизнь россиянам, столкнувшимися с «мнимыми наследниками», рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой».

Вопрос стал актуален после случая с девушкой, которая не могла оспорить претензии на наследство, предъявленные от имени несовершеннолетней девочки, якобы являющейся дочерью ее отца, рожденной вне брака. После этого была предложена инициатива уточнить и конкретизировать перечень имеющих право на оспаривание лиц, что станет еще одним механизмом защиты прав законных наследников. Это также касается другой важной проблемы: сейчас россиянин может лишиться своего наследства вне зависимости от составленного завещания, о чем недавно напомнил юрист.

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наследство отцовство наследник
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