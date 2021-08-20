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Гинцбург назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Общество
Гинцбург назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 20 августа. К концу года в России может быть сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, в России формирование коллективного иммунитета «идет неплохо». До конца года в России должен быть достигнут его необходимый уровень, сообщил ТАСС Гинцбург.

Ученый отметил, что во всех регионах страны вакцины имеются в избытке. Проблема в настоящее время заключается в том, чтобы россияне более активно вакцинировались, подчеркнул Гинцбург.

Ранее сообщалось, что хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 миллиона россиян, полностью в России прошли вакцинацию 32,9 миллиона человек. Среди российских регионов по уровню вакцинацию лидером оказалась Белгородская область, где привиты 38,16% жителей. На Чукотке и в Чечне привиты 37,66% и 30,3% жителей соответственно.

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вакцинация коронавирус гинцбург
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