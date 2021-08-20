Юрист Петропольская назвала способы вернуть товар в магазин без чека

Москва, 20 августа. Статья 493 Гражданского кодекса и закон о защите прав потребителей предусматривает возврат товара в магазин, даже если покупатель выкинул или потерял чек.

Для этого необходимо доказать, что вы совершали покупку. Если вещь была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате или электронный чек, рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в беседе с агентством «Прайм».

Магазины тоже ведут учет продаж, поэтому у них можно запросить необходимую информацию. При этом продавец может не пойти на встречу, тогда не нужно стесняться обращаться за помощью к старшему продавцу или администратору. Также следует предоставить все документы, которые прилагались к товару по максимуму, чтобы точно подтвердить приобретение. Если и в этом случае персонал упорствует, то можно затребовать записи с камер видеонаблюдения и привести свидетелей. Также Роскачество призвало проверять чеки после покупки, потому что часто там можно увидеть расхождение в стоимости товара с цифрами в чеке.