Автомобиль протаранил остановку в Москве

Москва, 20 августа. Машина врезалась в остановку на Беговой улице в Москве. В результате происшествия пострадал водитель.

Специалисты устанавливают детали и обстоятельства аварии. Соответствующей информацией поделился московский дептранс в своем Telegram-канале. При этом сообщается, что движение не затруднено.

Смертельная авария ранее произошла в Амурской области. В результате ДТП погибли три человека и еще пять пострадали. Машина Mazda Demio выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail.