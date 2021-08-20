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Получавшего угрозы журналиста убили в Мексике
Происшествия
Получавшего угрозы журналиста убили в Мексике
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Мехико, 20 августа. Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельного ранения в Мексике. Перед трагедией репортер и радиоведущий получал угрозы.

Злоумышленники как минимум дважды стреляли в Ромеро. Нападение на журналиста произошло, когда он ехал в личной машине Nissan March. Происшествие произошло в муниципалитете Икстачокитлан.

Репортер получал угрозы в мессенджере WhatsApp после публикации статей о полиции, которая злоупотребляет властью. Журналист также освещал конфликты с участием родственников чиновников. С начала 2021 года эта трагедия стала пятым убийством мексиканского журналиста.

Журналистам также достается на Украине. Националисты избили представителя СМИ в Киеве после акции у офиса главы государства Владимира Зеленского.

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