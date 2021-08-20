Платформа OnlyFans запретит порнографический контент

Лондон, 20 августа. Платформа OnlyFans с октября введет запрет на публикацию контента с сексуальным и откровенным поведением, сообщает со ссылкой на заявление компании Bloomberg.

Представители платформы отмечают, что изменения связаны с растущим давлением со стороны партнеров — платежных сервисов и банков. Компания планирует привлечь внешних инвесторов, отмечается в заявлении.

Авторам по-прежнему разрешат публиковать обнаженные фото и видео, но при условии их соответствия политике OnlyFans. Агентство уточняет, что популярность платформы резко выросла во время пандемии. Ее аудитория в настоящее время составляет 130 миллионов пользователей.

Недавно стало известно, что заработать на OnlyFans смогла бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марина Мексика. Она получала деньги на платных подписках.