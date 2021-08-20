Даже у самых здоровых из нас иногда болят зубы. Одни бегут к специалисту при первых же признаках кариеса, другие тянут до последнего, но каждый в итоге оказывается в заветном кресле стоматолога. Или зубного врача? Собственно говоря, большинство пациентов вообще не в курсе, что это разные специалисты, полагая, что эти два понятия являются синонимами. В этой статье предлагаем разобраться, чем же отличается зубной врач от стоматолога.

Зубной врач и стоматолог: в чем разница?

Вне всякого сомнения, обе специальности очень сложны и требуют от своих представителей высочайшего уровня ответственности, повышенной концентрации внимания и владения широким кругом профессиональных компетенций, ведь от их теоретических знаний и практических навыков и умений зависит красота и здоровье улыбок пациентов.

В чем же состоят основные отличия зубного врача от стоматолога?

В первую очередь, это уровень образования. Для того, чтобы стать зубным врачом, совсем не обязательно получать диплом о высшем образовании — достаточно будет среднего специального. Поступление в специализированный колледж или профессиональное училище осуществляется после 11 класса, а освоить выбранную специальность можно за три года, и по окончании учебного заведения сразу приступить непосредственно к профессиональной деятельности.

Тому, кто выбирает для себя стезю стоматолога, придется куда сложнее. Профессия эта весьма престижна и хорошо оплачивается, соответственно, конкурс при поступлении в медицинские вузы из года в год остается традиционно высоким.

Поступление возможно только после окончания 11 классов, а учиться придется как минимум пять лет с последующим годом интернатуры и двумя годами ординатуры по выбранной специальности. В общей сложности срок обучения составит не менее семи–восьми лет.

Вчерашний выпускник высшего учебного заведения может стать врачом широкого профиля или узким специалистом, например, хирургом, пародонтологом, ортодонтом или ортопедом.

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Имеющийся круг обязанностей — второе важное отличие зубного врача от стоматолога. В первом случае специалист выполняет менее сложные манипуляции.

Функционал зубного врача, как правило, таков:

— первичная диагностика и выявление причин дискомфорта;

— лечение несложных заболеваний, например, кариеса на начальных стадиях;

— проведение физио- и гигиенических процедур;

— консультирование пациентов относительно ухода за полостью рта и подбора подходящих средств гигиены.

Стоматолог же, в свою очередь, занимается лечением более сложных патологий. Если при осмотре зубной врач выявляет наличие у пациента глубокого кариеса, пульпита, пародонтоза, то он обязан будет направить его к стоматологу-терапевту или узким специалистам для проведения дальнейших лечебных мероприятий и оказания более квалифицированной помощи.

Таким образом, зубные врачи и стоматологи — это отдельные специалисты с разным уровнем образования и перечнем оказываемых услуг. Учиться на стоматолога дольше и труднее, но и зарплата в будущем будет выше, а работа — разнообразнее и интереснее. Выбор за вами.