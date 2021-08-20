Даже у самых здоровых из нас иногда болят зубы. Одни бегут к специалисту при первых же признаках кариеса, другие тянут до последнего, но каждый в итоге оказывается в заветном кресле стоматолога. Или зубного врача? Собственно говоря, большинство пациентов вообще не в курсе, что это разные специалисты, полагая, что эти два понятия являются синонимами. В этой статье предлагаем разобраться, чем же отличается зубной врач от стоматолога.
Зубной врач и стоматолог: в чем разница?
Вне всякого сомнения, обе специальности очень сложны и требуют от своих представителей высочайшего уровня ответственности, повышенной концентрации внимания и владения широким кругом профессиональных компетенций, ведь от их теоретических знаний и практических навыков и умений зависит красота и здоровье улыбок пациентов.
В чем же состоят основные отличия зубного врача от стоматолога?
В первую очередь, это уровень образования. Для того, чтобы стать зубным врачом, совсем не обязательно получать диплом о высшем образовании — достаточно будет среднего специального. Поступление в специализированный колледж или профессиональное училище осуществляется после 11 класса, а освоить выбранную специальность можно за три года, и по окончании учебного заведения сразу приступить непосредственно к профессиональной деятельности.
Тому, кто выбирает для себя стезю стоматолога, придется куда сложнее. Профессия эта весьма престижна и хорошо оплачивается, соответственно, конкурс при поступлении в медицинские вузы из года в год остается традиционно высоким.
Поступление возможно только после окончания 11 классов, а учиться придется как минимум пять лет с последующим годом интернатуры и двумя годами ординатуры по выбранной специальности. В общей сложности срок обучения составит не менее семи–восьми лет.
Вчерашний выпускник высшего учебного заведения может стать врачом широкого профиля или узким специалистом, например, хирургом, пародонтологом, ортодонтом или ортопедом.
Имеющийся круг обязанностей — второе важное отличие зубного врача от стоматолога. В первом случае специалист выполняет менее сложные манипуляции.
Функционал зубного врача, как правило, таков:
— первичная диагностика и выявление причин дискомфорта;
— лечение несложных заболеваний, например, кариеса на начальных стадиях;
— проведение физио- и гигиенических процедур;
— консультирование пациентов относительно ухода за полостью рта и подбора подходящих средств гигиены.
Стоматолог же, в свою очередь, занимается лечением более сложных патологий. Если при осмотре зубной врач выявляет наличие у пациента глубокого кариеса, пульпита, пародонтоза, то он обязан будет направить его к стоматологу-терапевту или узким специалистам для проведения дальнейших лечебных мероприятий и оказания более квалифицированной помощи.
Таким образом, зубные врачи и стоматологи — это отдельные специалисты с разным уровнем образования и перечнем оказываемых услуг. Учиться на стоматолога дольше и труднее, но и зарплата в будущем будет выше, а работа — разнообразнее и интереснее. Выбор за вами.