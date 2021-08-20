Банковские аналитики оценили риски увеличения ключевых ставок в США

Москва, 20 августа. Повышение ключевых ставок в развитых странах и прежде всего в США может негативно отразиться на курсе валют и инфляционных ожиданиях в странах с формирующимися рынками.

Россию вероятные риски могут затронуть в меньшей степени, чем страны с большим долгом в иностранной валюте и устойчивым дефицитом текущего счета платежного баланса. В Центробанке сообщили о подъеме мировой экономики, что позволит менее болезненно воспринять повышение ключевых ставок в других странах. Об этом сообщили «Известия».

По мнению многих банковских аналитиков, для России высокие риски не входят в базовый сценарий. Отмечается, что эти процессы ограничиваются повышением ключевой ставки ЦБ. Повышение ставки ФРС может длится 1–1,5 года, что не даст возможности резкому обвалу рынков. Россия также более других стран защищена перед снижением монетарных стимулов ФРС из-за минимального внешнего долга, крупных золотовалютных резервов, профицитного текущего счета и сбалансированного бюджета.

Российские банки представили отчетность объема денежных средств россиян. Многие кредитные организации зафиксировали значительный отток денег по итогам января–июня 2021 года.