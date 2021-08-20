Развод ― один из самых неприятных, если не сказать тяжелых моментов в жизни взрослого человека. По статистике в России за последние три года распалось в среднем 65-70% браков. Нельзя не отметить, что рост статистики связан не в последнюю очередь с большей самостоятельностью женщин, в сравнении с ситуацией хотя бы 20-летней давности.

Развод вовсе не обязательно может случиться в жизни семейной пары. Но исключать такую возможность нельзя. А значит, надо быть юридически и финансово готовым к подобному развитию событий. Один из самых острых вопросов при разводе является, разумеется, раздел совместно нажитого имущества. Какова судебная практика и как обезопасить себя от неприятностей в случае расставания ― об этом поговорим сегодня с юристом Ольгой Ляпиной.

Фото из личного архива Ольги Ляпиной /

Любовная лодка в гражданском браке

Незарегистрированные официально отношения, так называемый «гражданский брак», по-прежнему остается достаточно популярной формой совместной жизни. Причины для того, чтобы не ходить в ЗАГС могут быть разными. Каждая пара свой выбор делает самостоятельно. Однако, нельзя не заметить, что немногие понимают риски такой формы семейных отношений.

«Судебная практика показывает: многие женщины искренне верят, что если они состоят в длительных отношениях, скажем, в течение 20 лет, то в случае расставания, имущество будет делиться в соответствии с Семейным кодексом», ― отмечает эксперт Ольга Ляпина.

На самом деле, это совсем не так. Положения Семейного кодекса распространяются только на брачный союз, зарегистрированный в органах ЗАГСа в соответствии с законодательством РФ.

«Только в этом случае мы можем говорить о совместно нажитом имуществе. В остальных случаях, речь идет либо об общей долевой собственности, либо о личном имуществе каждого из сожителей», ― поясняет юрист.

Таким образом, парам, которые по каким-то причинам не регистрировали брак, нужно быть предельно внимательными при покупке совместного имущества и его оформлении. Если все будет оформлено корректно, то при расставании проблем возникнуть не должно. В противном случае, ситуация становится крайне затруднительной.

«Сожителям придется доказывать не только факт совместного приобретения имущества, но и факт совместной жизни на момент такого приобретения, ― отмечает Ольга Ляпина. ― Суд потребует доказательства устойчивых отношений, восприятия окружающими этого союза как семьи, ведения общего хозяйства, наличия общего семейного бюджета и многое другое»

Эксперт признает, что в судебной практике случаи успешного раздела имущества при незарегистрированных отношениях достаточно редки.

Федеральное агентство новостей /

Мирный раздел имущества при разводе

Имущество, которое было тем или иным образом приобретено в период брака, считается совместно нажитым. Однако, закон предусматривает некоторые исключения из этого правила.

В частности, не считается таковым то, что куплено на личные средства одного из супругов, что, разумеется, подтверждено документально. Материнский капитал и интеллектуальная собственность одного из супругов тоже не являются совместно нажитым имуществом. Также разделу не подлежит все, что касается общих несовершеннолетних детей:

• личные вещи детей: одежда, обувь, игрушки;

• все, что необходимо для их образования: книги, музыкальные инструменты, учебники;

• денежные средства, переведенные на имя общих детей, не достигших 18 лет.

Полный перечень того, что не считается общим имуществом, можно найти в статьях 33, 34, 39 Семейного кодекса РФ.

«Идеальным или, во всяком случае, желательным вариантом будет решение имущественных вопросов в досудебном порядке», ― отмечает Ольга Ляпина.

Избежать судебных разбирательств при развое более чем реально. Для этого необходимо или заключить брачный контракт ― это можно сделать и до, и вовремя брака ― или соглашение о разделе имущества при расторжении брачных отношений.

Брачный договор ― это официальный документ, в котором зафиксированы все имущественные права супругов (или будущих супругов). Там же по обоюдной договоренности перечислены все обязательства, которые несут супруги в период брака и в случае его расторжения.

Если такой договор у супругов есть, то все имущественные вопросы будут решаться на его основании. В случае если, несмотря на наличие брачного договора, между мужем и женой есть спор, его решают уже в суде.

«К сожалению, судебная практика показывает, что заключение брачного договора крайне непопулярно перед, собственно, заключением брака. Влюбленные считают, что их отношения вечны, и не хотят омрачать торжество меркантильными расчетами. Увы, та же практика показывает, насколько недальновидна такая позиция», ― рассказывает юрист.

Соглашение о разделе имущества заключается супругами либо в браке, либо уже в процессе развода. Все имущественные права и возможные компенсации за то или иное имущество ― все это перечисляется в таком соглашении.

Когда ни один из двух вариантов не подошел, в дело вступает суд. Как подать иск о разделе имущества, какой срок давности и как делят собственность, если есть дети ― рассмотрим далее.

pexels.com / Karolina Grabowska

Самый гуманный суд в мире

Раздел совместно нажитого имущества в официально зарегистрированном браке осуществляется согласно положениям Семейного кодекса РФ. Чтобы дать старт этой процедуре, необходимо подать исковое заявление. Согласно общему правилу, такое заявление подается в суд по месту жительства ответчика.

«Своим клиентам я рекомендую следующий алгоритм действий, ― рассказывает юрист Ольга Ляпина. ― Для начала необходимо определить: что, собственно, подлежит разделу, то есть состав имущества. Далее, необходимо составить исковое заявление. Помимо обязательных сведений об истце и ответчике, в нем указывается, в чем состоит нарушение (или угроза нарушения) прав истца. Тут же перечисляются обстоятельства, являющиеся основаниями требований, и подтверждающие доказательства».

В исковом заявлении о разделе имущества перечисляется все, на что претендует истец, и какую часть предлагает выделить ответчику с обоснованием своих требований. Кроме того, в заявлении указывается цена иска, эквивалентная стоимости имущества, на которое претендует истец. Расчет этой цены проводится путем перечисления всего, что входит в состав имущества, при этом указывается стоимость и дата покупки. Ответчик вправе не согласиться и запросить проведение оценочной экспертизы.

Если стороны пытались договориться мирно и предпринимали для этого какие-то действия, эту информацию тоже можно указать в исковом заявлении.

«Следующий этап ― подготовка документов, на которые опирается в своих требованиях истец. Это потребует определенного времени. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину при разделе имущества, размер которой напрямую зависит от цены иска. Только после этого можно подавать иск в суд», ― рассказывает юрист.

Размер госпошлины, которую необходимо оплатить для подачи искового заявления, определяется Налоговым кодексом РФ и зависит, как уже было отмечено, от цены иска. Алгоритм расчета можно посмотреть в статьях 333.19 и 333.20 НК РФ. Возможно, истец имеет право на получение льготы по уплате госпошлины, которое также нужно подтвердить документально.

В случае необходимости истец может ходатайствовать об отсрочке, рассрочке или уменьшении размера госпошлины.

freepik.com / Designed by Freepik

Раздел имущества при наличии детей

Как уже было отмечено, согласно положениям Семейного кодекса, те вещи, которые необходимы для удовлетворения потребностей и интересов детей, не подлежат разделу и без каких-либо компенсаций передаются тому родителю, с кем дети будут проживать. Также не делятся денежные вклады, которые были открыты супругами на имя общих несовершеннолетних детей.

«Они считаются принадлежащими детям, но это применимо только к общим детям супругов», ― уточняет эксперт.

Важным пунктом является наличие материнского капитала и жилья, приобретенного на средства материнского капитала. Раздел такого имущества производится с учетом интересов детей. Они, наряду с родителями, считаются участниками долевой собственности.

«Судебная практика при разделе общего имущества предполагает возможность при необходимости отступить от равенства долей супругов для того, чтобы учесть интересы детей и увеличить долю супруга, с которым они будут проживать» ― отмечает Ольга Ляпина.

Первым делом разводиться. А имущество? Имущество ― потом

Случается, что при разводе отношения между супругами и сопутствующие обстоятельства устанавливаются таким образом, что раздел имущества в момент расторжения брака не происходит. Закон оставляет бывшим супругам право разделить имущество и после развода. Однако, тут есть нюансы.

«Срок давности на исковое заявление о разделе совместного имущества составляет три года. Вопрос в том, от какого момента отсчитываются эти три года», ― рассказывает юрист.

Срок давности НЕ следует исчислять с момента:

• прекращения брака, то есть государственной регистрации расторжения брака;

• вступления в законную силу решения суда о расторжении брака, если он был расторгнут в суде;

• прекращения фактических брачных отношений истца и ответчика.

Согласно законодательству, три года отсчитывают с момента, когда один из бывших супругов узнал о нарушении своих имущественных прав. Такое нарушение возникает, если у бывших супругов возникает спор разделе общего имущества.

«Судебная практика знает случаи, когда неразделенное сразу после развода имущество один из супругов продает третьему лицу, ― рассказывает Ольга Ляпина. ― Подобные ситуации требуют долгих разбирательств в суде, взыскивания компенсации, вовлечения третьей стороны (покупателя). Поэтому я бы все же рекомендовала не затягивать с разделом имущества в случае развода».

И в заключении

Большая часть проблем и судебных разбирательств происходит от того, что в период брака, когда еще можно спокойно обо всем договориться, супруги не хотят или не видят смысла в таких договоренностях. Закон предоставляет будущим и фактическим супругам несколько вариантов оформления собственности, как личной, так и общей. Нежелание вникать в юридическую сторону вопроса и заранее оформить документы грозит неприятными судебными разбирательствами в будущем.