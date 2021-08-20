Развод ― один из самых неприятных, если не сказать тяжелых моментов в жизни взрослого человека. По статистике в России за последние три года распалось в среднем 65-70% браков. Нельзя не отметить, что рост статистики связан не в последнюю очередь с большей самостоятельностью женщин, в сравнении с ситуацией хотя бы 20-летней давности.
Развод вовсе не обязательно может случиться в жизни семейной пары. Но исключать такую возможность нельзя. А значит, надо быть юридически и финансово готовым к подобному развитию событий. Один из самых острых вопросов при разводе является, разумеется, раздел совместно нажитого имущества. Какова судебная практика и как обезопасить себя от неприятностей в случае расставания ― об этом поговорим сегодня с юристом Ольгой Ляпиной.
Любовная лодка в гражданском браке
Незарегистрированные официально отношения, так называемый «гражданский брак», по-прежнему остается достаточно популярной формой совместной жизни. Причины для того, чтобы не ходить в ЗАГС могут быть разными. Каждая пара свой выбор делает самостоятельно. Однако, нельзя не заметить, что немногие понимают риски такой формы семейных отношений.
«Судебная практика показывает: многие женщины искренне верят, что если они состоят в длительных отношениях, скажем, в течение 20 лет, то в случае расставания, имущество будет делиться в соответствии с Семейным кодексом», ― отмечает эксперт Ольга Ляпина.
На самом деле, это совсем не так. Положения Семейного кодекса распространяются только на брачный союз, зарегистрированный в органах ЗАГСа в соответствии с законодательством РФ.
«Только в этом случае мы можем говорить о совместно нажитом имуществе. В остальных случаях, речь идет либо об общей долевой собственности, либо о личном имуществе каждого из сожителей», ― поясняет юрист.
Таким образом, парам, которые по каким-то причинам не регистрировали брак, нужно быть предельно внимательными при покупке совместного имущества и его оформлении. Если все будет оформлено корректно, то при расставании проблем возникнуть не должно. В противном случае, ситуация становится крайне затруднительной.
«Сожителям придется доказывать не только факт совместного приобретения имущества, но и факт совместной жизни на момент такого приобретения, ― отмечает Ольга Ляпина. ― Суд потребует доказательства устойчивых отношений, восприятия окружающими этого союза как семьи, ведения общего хозяйства, наличия общего семейного бюджета и многое другое»
Эксперт признает, что в судебной практике случаи успешного раздела имущества при незарегистрированных отношениях достаточно редки.
Мирный раздел имущества при разводе
Имущество, которое было тем или иным образом приобретено в период брака, считается совместно нажитым. Однако, закон предусматривает некоторые исключения из этого правила.
В частности, не считается таковым то, что куплено на личные средства одного из супругов, что, разумеется, подтверждено документально. Материнский капитал и интеллектуальная собственность одного из супругов тоже не являются совместно нажитым имуществом. Также разделу не подлежит все, что касается общих несовершеннолетних детей:
• личные вещи детей: одежда, обувь, игрушки;
• все, что необходимо для их образования: книги, музыкальные инструменты, учебники;
• денежные средства, переведенные на имя общих детей, не достигших 18 лет.
Полный перечень того, что не считается общим имуществом, можно найти в статьях 33, 34, 39 Семейного кодекса РФ.
«Идеальным или, во всяком случае, желательным вариантом будет решение имущественных вопросов в досудебном порядке», ― отмечает Ольга Ляпина.
Избежать судебных разбирательств при развое более чем реально. Для этого необходимо или заключить брачный контракт ― это можно сделать и до, и вовремя брака ― или соглашение о разделе имущества при расторжении брачных отношений.
Брачный договор ― это официальный документ, в котором зафиксированы все имущественные права супругов (или будущих супругов). Там же по обоюдной договоренности перечислены все обязательства, которые несут супруги в период брака и в случае его расторжения.
Если такой договор у супругов есть, то все имущественные вопросы будут решаться на его основании. В случае если, несмотря на наличие брачного договора, между мужем и женой есть спор, его решают уже в суде.
«К сожалению, судебная практика показывает, что заключение брачного договора крайне непопулярно перед, собственно, заключением брака. Влюбленные считают, что их отношения вечны, и не хотят омрачать торжество меркантильными расчетами. Увы, та же практика показывает, насколько недальновидна такая позиция», ― рассказывает юрист.
Соглашение о разделе имущества заключается супругами либо в браке, либо уже в процессе развода. Все имущественные права и возможные компенсации за то или иное имущество ― все это перечисляется в таком соглашении.
Когда ни один из двух вариантов не подошел, в дело вступает суд. Как подать иск о разделе имущества, какой срок давности и как делят собственность, если есть дети ― рассмотрим далее.
Самый гуманный суд в мире
Раздел совместно нажитого имущества в официально зарегистрированном браке осуществляется согласно положениям Семейного кодекса РФ. Чтобы дать старт этой процедуре, необходимо подать исковое заявление. Согласно общему правилу, такое заявление подается в суд по месту жительства ответчика.
«Своим клиентам я рекомендую следующий алгоритм действий, ― рассказывает юрист Ольга Ляпина. ― Для начала необходимо определить: что, собственно, подлежит разделу, то есть состав имущества. Далее, необходимо составить исковое заявление. Помимо обязательных сведений об истце и ответчике, в нем указывается, в чем состоит нарушение (или угроза нарушения) прав истца. Тут же перечисляются обстоятельства, являющиеся основаниями требований, и подтверждающие доказательства».
В исковом заявлении о разделе имущества перечисляется все, на что претендует истец, и какую часть предлагает выделить ответчику с обоснованием своих требований. Кроме того, в заявлении указывается цена иска, эквивалентная стоимости имущества, на которое претендует истец. Расчет этой цены проводится путем перечисления всего, что входит в состав имущества, при этом указывается стоимость и дата покупки. Ответчик вправе не согласиться и запросить проведение оценочной экспертизы.
Если стороны пытались договориться мирно и предпринимали для этого какие-то действия, эту информацию тоже можно указать в исковом заявлении.
«Следующий этап ― подготовка документов, на которые опирается в своих требованиях истец. Это потребует определенного времени. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину при разделе имущества, размер которой напрямую зависит от цены иска. Только после этого можно подавать иск в суд», ― рассказывает юрист.
Размер госпошлины, которую необходимо оплатить для подачи искового заявления, определяется Налоговым кодексом РФ и зависит, как уже было отмечено, от цены иска. Алгоритм расчета можно посмотреть в статьях 333.19 и 333.20 НК РФ. Возможно, истец имеет право на получение льготы по уплате госпошлины, которое также нужно подтвердить документально.
В случае необходимости истец может ходатайствовать об отсрочке, рассрочке или уменьшении размера госпошлины.
Раздел имущества при наличии детей
Как уже было отмечено, согласно положениям Семейного кодекса, те вещи, которые необходимы для удовлетворения потребностей и интересов детей, не подлежат разделу и без каких-либо компенсаций передаются тому родителю, с кем дети будут проживать. Также не делятся денежные вклады, которые были открыты супругами на имя общих несовершеннолетних детей.
«Они считаются принадлежащими детям, но это применимо только к общим детям супругов», ― уточняет эксперт.
Важным пунктом является наличие материнского капитала и жилья, приобретенного на средства материнского капитала. Раздел такого имущества производится с учетом интересов детей. Они, наряду с родителями, считаются участниками долевой собственности.
«Судебная практика при разделе общего имущества предполагает возможность при необходимости отступить от равенства долей супругов для того, чтобы учесть интересы детей и увеличить долю супруга, с которым они будут проживать» ― отмечает Ольга Ляпина.
Первым делом разводиться. А имущество? Имущество ― потом
Случается, что при разводе отношения между супругами и сопутствующие обстоятельства устанавливаются таким образом, что раздел имущества в момент расторжения брака не происходит. Закон оставляет бывшим супругам право разделить имущество и после развода. Однако, тут есть нюансы.
«Срок давности на исковое заявление о разделе совместного имущества составляет три года. Вопрос в том, от какого момента отсчитываются эти три года», ― рассказывает юрист.
Срок давности НЕ следует исчислять с момента:
• прекращения брака, то есть государственной регистрации расторжения брака;
• вступления в законную силу решения суда о расторжении брака, если он был расторгнут в суде;
• прекращения фактических брачных отношений истца и ответчика.
Согласно законодательству, три года отсчитывают с момента, когда один из бывших супругов узнал о нарушении своих имущественных прав. Такое нарушение возникает, если у бывших супругов возникает спор разделе общего имущества.
«Судебная практика знает случаи, когда неразделенное сразу после развода имущество один из супругов продает третьему лицу, ― рассказывает Ольга Ляпина. ― Подобные ситуации требуют долгих разбирательств в суде, взыскивания компенсации, вовлечения третьей стороны (покупателя). Поэтому я бы все же рекомендовала не затягивать с разделом имущества в случае развода».
И в заключении
Большая часть проблем и судебных разбирательств происходит от того, что в период брака, когда еще можно спокойно обо всем договориться, супруги не хотят или не видят смысла в таких договоренностях. Закон предоставляет будущим и фактическим супругам несколько вариантов оформления собственности, как личной, так и общей. Нежелание вникать в юридическую сторону вопроса и заранее оформить документы грозит неприятными судебными разбирательствами в будущем.
«Обращайтесь за консультацией к грамотному юристу до того, как на горизонте сгустились тучи, ― рекомендует Ольга Ляпина. ― Так вы сэкономите себе и партнеру время, нервы и деньги».