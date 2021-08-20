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Ректор НГУ Федорчук оценил идею обучения детей младше 14 лет в вузах
Общество
Ректор НГУ Федорчук оценил идею обучения детей младше 14 лет в вузах
pixabay.com

Москва, 20 августа. Недавняя история о поступившей на психологический факультет МГУ в девять лет Алисе Тепляковой вызвала неоднозначную реакцию среди специалистов.

Университет — один из социальных институтов, в который нужно прийти с определенным набором адаптивных навыков: умением справляться со стрессом, расставлять приоритеты, отличать хорошее от плохого. Дети еще не обладают необходимым комплексом этих знаний, заявил ректор НГУ Михаил Федорук в беседе с «Известиями».

«Дети, поступившие в университет в раннем возрасте, как правило, его не заканчивают», — подчеркнул Федорчук.

С ним солидарен проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков, который отмечает, что пусть такие случаи имеют место, но они могут привести к стрессам и заболеваниям у юного студента. У ребенка возникает тяжелая психо-физиологическая нагрузка, не соответствующая возрастным особенностям, поэтому при работе с такими учащимися требуется тьюторская и психологическая поддержка, выстраивание индивидуальной траектории. Впрочем, отец девятилетней Алисы заявил, что понимает это.

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