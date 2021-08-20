Лидер по доле вакцинированных от COVID-19 сменился в России

Москва, 20 августа. Белгородская область оказалась на первом месте по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных, свидетельствуют данные РБК.

Всего за две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса были привиты 40,5 миллиона россиян. Полностью привитыми оказались 32,9 миллиона человек. Первое и второе место в статистике заняли Белгородская область (привиты 38,16% жителей) и Чукотка (37,66%).

привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/20/08/2021/611e59ba9a79478ce3756b51?from=from_main_1

Также в пятерку лидеров по доле полностью привитого населения за три недели попала Чечня. Ранее она занимал 61 место в рейтинге. По данным на 18 августа, в Чечне полностью привиты 30,3% жителей, информирует РБК.

Ранее эксперты назвали способы поощрения привитых россиян без денег из бюджета. Розыгрыш денежных призов мог бы стать хорошим стимулом, уверены они.