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ФАН публикует видео отражения атаки ВВС Израиля в небе над Дамаском

  /   Обновлено: 20 августа 2021 00:34
Весь мир
ФАН публикует видео отражения атаки ВВС Израиля в небе над Дамаском
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 20 августа. Авиация Израиля нанесла удары по территории Сирийской Арабской Республики (САР) из воздушного пространства Ливана. Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые в настоящий момент находятся в республике, сообщают, что атака произошла в начале двенадцатого ночи.

В небе над сирийской столицей раздалось несколько мощных взрывов. Согласно свидетельствам, у припаркованных на улицах автомобилей сработала сигнализация, в окнах домов задрожали стекла.

Инцидент уже прокомментировало Минобороны САР. По заявлению ведомства, удары были нанесены самолетами ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Атаки пришлись по территориям на окраинах Дамаска и Хомса.

Известно, что средствам противовоздушной обороны арабской республики удалось сбить большую часть ракет. Минобороны САР сообщило, что в настоящий момент оценивает последствия этого акта агрессии.

Подобные нападения — не редкость для региона. Так, 22 июля ракетной атаке Израиля подвергся район в окрестностях города Кусейр в провинции Хомс. Тогда средствам ПВО САР также удалось перехватить большую часть снарядов.

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сирия израиль ливан
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