ФАН публикует видео отражения атаки ВВС Израиля в небе над Дамаском

Дамаск, 20 августа. Авиация Израиля нанесла удары по территории Сирийской Арабской Республики (САР) из воздушного пространства Ливана. Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые в настоящий момент находятся в республике, сообщают, что атака произошла в начале двенадцатого ночи.

В небе над сирийской столицей раздалось несколько мощных взрывов. Согласно свидетельствам, у припаркованных на улицах автомобилей сработала сигнализация, в окнах домов задрожали стекла.

Инцидент уже прокомментировало Минобороны САР. По заявлению ведомства, удары были нанесены самолетами ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Атаки пришлись по территориям на окраинах Дамаска и Хомса.

Известно, что средствам противовоздушной обороны арабской республики удалось сбить большую часть ракет. Минобороны САР сообщило, что в настоящий момент оценивает последствия этого акта агрессии.

#SOHR Loud explosions rock #Damascus city and surrounding areas due to #Israeli attacks on military positions, amid attempts by regime air-defences to intercept the Israeli missiles pic.twitter.com/dk2fRqGHyA — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 19, 2021

Подобные нападения — не редкость для региона. Так, 22 июля ракетной атаке Израиля подвергся район в окрестностях города Кусейр в провинции Хомс. Тогда средствам ПВО САР также удалось перехватить большую часть снарядов.