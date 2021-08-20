Челябинские родители пожаловались на поборы в школах

Челябинск, 20 августа. Родители в Челябинской области пожаловались на поборы в школах. Их призывают сдать денежные средства на ремонт классов.

Родители из других российских регионов также недовольны аналогичными просьбами, сообщают «Известия». Адвокат Василий Воробьев сообщил, что сборы денег с родителей на ремонты, покупку парт и стульев являются незаконными.

Юрист призвал не забывать, что почти все российские учебные заведения являются государственными. Это значит, что школа имеет согласованный бюджет, который и должен тратиться на нужды образовательного учреждения. По словам министерства образования Пензенской области, родители не обязаны сдавать деньги на нужды школы.

Россияне ранее получили советы по сбору ребенка в школу. Родителям посоветовали покупать только основные товары перед наступлением осени.