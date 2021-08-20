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Инвесторы назвали признаки прохождения пика инфляции в России
Экономика
Инвесторы назвали признаки прохождения пика инфляции в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 августа. Эксперты считают, что практически плоская кривая доходности российских среднесрочных и краткосрочных ОФЗ свидетельствует о прохождении пика инфляции в стране.

Доходность российских государственных облигаций, согласно последним данным, практически сравнялась, закрепившись на уровне 6,83% у 3-летних ОФЗ, 6,77% — у 5-летних, 6,8% — у 7-летних и 6,9% — у 10-летних. Это практически сделало кривую доходности ОФЗ плоской, что многие экономисты связывают со скорым прохождением пика инфляции.

Инфляционные ожидания также снизились у населения, сообщает газета «Известия». В сравнении с июлем показатель сократился на 100 б.п. Динамика оказалась самой резкой за последние 14 месяцев, отмечают специалисты.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что в июле в большинстве регионов России замедлился рост цен на продовольствие. Однако цены на непродовольственные товары почти повсеместно росли.

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