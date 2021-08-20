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Страны Средиземноморья продолжают активную борьбу с лесными пожарами
Общество
Страны Средиземноморья продолжают активную борьбу с лесными пожарами
Global Look Press  /  Gaston Brito / dpa

Лиссабон, 20 августа. Прошедший июль стал одним из самых жарких с 1991 года в Средиземноморье. Температура превышала норму на 1,4 градуса.

Высокая температура спровоцировала лесные пожары в Средиземноморье. Некоторые страны все еще продолжают борьбу со стихиями. Так, во Франции из-за возгораний, которые были зафиксированы 16 августа, спасатели эвакуировали тысячи местных жителей и туристов. За короткий промежуток времени пожар уничтожил 5 тыс. га леса и повредил почти 100 домов.

Власти Португалии 19 августа продлили режим опасности. Там огнем были охвачены около 49 тыс. га, пламя уничтожило несколько фермерских и жилых домов. В Испании и Португалии синоптики предупредили об аномальной жаре на прошлой неделе. Все еще продолжает бороться со стихией и Греция. Там за все лето было зафиксировано более 50 возгораний, передают «Известия».

Также мощные пожары охватили несколько регионов Марокко. Самый сильный из них бушует в провинции Шефшауэн. Там пламя уничтожило более 200 га сосен, пробковых дубов и других видов растений.

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