Российские туроператоры рассказали о росте спроса на туры в Доминикану

Москва, 20 августа. Спрос на путевки в Доминиканскую Республику вырос на 225% в сравнении с 2019 годом, сообщили российские туроператоры.

Россия открывает регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей с 27 августа, но две последние страны пока не принимают российских туристов. Доминикана после Турции стала страной без установленного лимита на чартерные рейсы. Об этом информируют «Известия»

По словам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, рейсы из России в Доминикану с 9 августа вылетают со стопроцентной загрузкой. Продажи туров в эту страну летом 2021 года сравнялись с показателями допандемийного 2019 года. Туры в Доминикану на двоих сейчас продаются по цене 120–140 тыс. рублей, что сравнимо с отдыхом на курортах Турции.

Туристические лайнеры продолжат работу в Черном море. Отмечается, что введенный в некоторых регионах режим чрезвычайной ситуации не повлиял на судоходные маршруты в акватории Черного моря.