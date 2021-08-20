Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 01:04
01:03
Общество
Зубных дел мастера: чем отличается стоматолог от зубного врача
00:58
Происшествия
Получавшего угрозы журналиста убили в Мексике
00:58
Общество
Платформа OnlyFans запретит порнографический контент
00:50
Происшествия
ПВО Сирии отразили воздушное нападение Израиля на Дамаск
00:45
Общество
Развод ― дело тонкое: разбираемся с экспертом в вопросах раздела имущества
00:39
Экономика
Банковские аналитики оценили риски увеличения ключевых ставок в США
00:34
Экономика
Инвесторы назвали признаки прохождения пика инфляции в России
00:32
Общество
Ректор НГУ Федорчук оценил идею обучения детей младше 14 лет в вузах
00:30
Общество
Лидер по доле вакцинированных от COVID-19 сменился в России
00:27
Общество
Страны Средиземноморья продолжают активную борьбу с лесными пожарами
Все новости

Российские туроператоры рассказали о росте спроса на туры в Доминикану

  /   Обновлено: 20 августа 2021 00:19
Общество
Российские туроператоры рассказали о росте спроса на туры в Доминикану
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Клычкова

Москва, 20 августа. Спрос на путевки в Доминиканскую Республику вырос на 225% в сравнении с 2019 годом, сообщили российские туроператоры.

Россия открывает регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей с 27 августа, но две последние страны пока не принимают российских туристов. Доминикана после Турции стала страной без установленного лимита на чартерные рейсы. Об этом информируют «Известия»

По словам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, рейсы из России в Доминикану с 9 августа вылетают со стопроцентной загрузкой. Продажи туров в эту страну летом 2021 года сравнялись с показателями допандемийного 2019 года. Туры в Доминикану на двоих сейчас продаются по цене 120–140 тыс. рублей, что сравнимо с отдыхом на курортах Турции.

Туристические лайнеры продолжат работу в Черном море. Отмечается, что введенный в некоторых регионах режим чрезвычайной ситуации не повлиял на судоходные маршруты в акватории Черного моря.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские туроператоры рассказали о росте спроса на туры в Доминикану
туризм доминикана туры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru