Доступ к взломанной сети западной корпорации оценили в 5,4 тыс. долларов

, 20 августа. Средняя цена за доступ к взломанной организации на биржах хакеров составляет 5,4 тысячи долларов, говорится в исследовании экспертов по инфобезопасности израильской компании Kela.

Аналитики изучили порядка тысячи объявлений в даркнете. Выяснилось, что большая часть лотов — доступ к сетям французских, английских, американских, австралийских и канадских компаний. Россия и страны СНГ не попали в топ-10 по популярности.

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что израильские исследователи могли собирать статистику по русскоязычным хакерским форумам. Они входят в число старейших хакерских «маркетплейсов».

Россия ранее оказалась в топ-5 стран мира по объему загрузок мобильных игр. Вслед за ростом спроса идут и хакеры: они взламывают игры и охотятся за личными данными пользователей.