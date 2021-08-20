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Доступ к взломанной сети западной корпорации оценили в 5,4 тыс. долларов
Общество
Доступ к взломанной сети западной корпорации оценили в 5,4 тыс. долларов
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, 20 августа. Средняя цена за доступ к взломанной организации на биржах хакеров составляет 5,4 тысячи долларов, говорится в исследовании экспертов по инфобезопасности израильской компании Kela.

Аналитики изучили порядка тысячи объявлений в даркнете. Выяснилось, что большая часть лотов — доступ к сетям французских, английских, американских, австралийских и канадских компаний. Россия и страны СНГ не попали в топ-10 по популярности.

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что израильские исследователи могли собирать статистику по русскоязычным хакерским форумам. Они входят в число старейших хакерских «маркетплейсов».

Россия ранее оказалась в топ-5 стран мира по объему загрузок мобильных игр. Вслед за ростом спроса идут и хакеры: они взламывают игры и охотятся за личными данными пользователей.

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хакеры взлом продажа данных
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