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Российский флот получит мобильные причалы для базирования
Армия
Российский флот получит мобильные причалы для базирования
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 20 августа. Минобороны России провело учения, в рамках которых создало мобильные причалы, хранилища, заправочные станции, места питания и отдыха для базирования в любой точке побережья.

Новые технологии позволяют скрытно развивать инфраструктуру для приема кораблей в нужном месте и выводить надводные корабельные силы из-под удара в случае опасности, передают «Известия».

Корабли являются главной мишенью противника в случае военного конфликта, поэтому именно морякам нужно дать возможность максимально быстро и оперативно уходить от опасности, при этом не теряя боеспособности, пояснил военный историк Дмитрий Болтенков. Кораблям необходимо топливо, пополнять запасы оружия и продовольствия.

Недавно военные водолазы сборной ВМФ РФ показали лучший результат среди всех команд в упражнении «Весы» конкурса по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021. Подводники справились с задачей за три минуты и пять секунд.

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