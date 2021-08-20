Европе для спасения нужен союз с Россией, заявили в бундестаге

Чтобы Евросоюз не рухнул, как в свое время СССР, Западу нужно найти прагматическое решение реконструкции, а для этого нужен союз с Россией, создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в медиацентре «Патриот» и ФАН.

В пятницу, 20 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с официальным визитом в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В центре переговоров, как ожидается, будет ситуация в Афганистане, где «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью захватил власть. О чем предстоит говорить Путину и Меркель, затронут ли они тему строительства «Северного потока — 2», рассказал Вальдемар Гердт.

Немецкая традиция

Политик отметил, что для канцлеров уже стало традицией «перед уходом съездить в Россию». И это, по его словам, радует, поскольку показывает значимость российско-немецких отношений.

«Говорит будут о многом. Меркель хочет подвести итог 20-летнего срока царствования в Германии, говорить есть о чем. Итог плачевный, из надежд, которые были в 2000-х годах на сближение, сотрудничество, на развитие бизнеса, культуры, от них осталась куча щебня. Теперь нужно что-то делать, нужно понимать куда двигаться — или в стороны разъединения, усиления санкций, или мы найдем прагматический подход и понимание того, что друг без друга мы на европейском континенте не выживем», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

«Северный поток — 2»

Политик уверен, что на встрече Путин и Меркель затронут тему строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В первую очередь, речь идет о политических моментах, «которые пытается Запад связать с этой трубой».

«Это Украина, чтобы ее не обидели, когда запустимся. То есть сохранить хорошую мину при плохой игре — это политика. Нужно четно понимать для всех, что «СП-2» это необходимость: мы выходим из атомной энергетики, мы закрываем угольные станции. Мы — индустриальная держава, в которой энергоносители являются фундаментом всей экономики. И если мы начнем играть этой трубой в политической сфере, а это возможно, если к власти придут зеленые, то о Германии как об индустриальной стране можно забыть. И это не хорошо», — считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Гердт добавил, что даже после отставки у Меркель сможет воздействовать на политику в отношении газопровода, ведь она «хитрый и мудрый политик, и оставит рычаги влияния».

«Этим визитом она пытается застолбить право влияния после ухода, а это будет возможно только, если ее партии и сторонники выиграют на выборах», — уточнил он.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Ситуация в Афганистане

Сейчас в Германии гадают, стоит ли ждать волну беженцев из Афганистана после захвата власти талибами. По словам политика, он еще три недели назад обращался с этим вопросом к министру иностранных дел, «когда в Узбекистан и Таджикистан сбежали первые военные от «Талибана».

«Я тогда уже просил срочно собраться и проговорить варианты, но нашим военным было важнее вывезти 20 тонн пива из Афганистана… Немцы загрузили пива и улетели, оставили всех, кто поверил в то, что можно жить по-другому, в западные ценности. А мы их просто сдали, это было позорное бегство. В этом моменте произошел крах всей доктрины демократии, о которой Запад, как о священной корове, говорит, что это самая крутая демократия», — подчеркнул Гердт.

Он посетовал, что у западных политиков, которые сидят во власти по 20-30 лет, надеты розовые очки, и они не имеют ни малейшего понятия, что происходит в Афганистане, как там строится жизнь. Германия, по его словам, потратила на военную кампанию 20 млрд евро, еще 85 млрд «потратили американцы».

«И если бы деньги перевести на 40 млн афганцев, то это получается по 125 тыс. евро на каждого афганца. Мы могли там сад цветущий сделать, но нет, мы оставили руины, развал. В 40 раз увеличилось производство героина, Афганистан производит столько, сколько десять лет назад весь мир. Всем понятно, что стратегия провальная, и больше никогда мировая политическая элита не будет прибегать к таким стратегическим решениям», — заявил немецкий политик.

Раскритиковал он и политику Германии в отношении беженцев. По словам Гердта, общество готово к принятию новой волны переселенцев, но стерпит ли это экономика страны — неизвестно. Берлин перечислял в год по 420 млн евро в Кабул на помощь населению. И если бы деньги пошли «нормальным организациям», можно было бы обустроить хорошие лагеря для беженцев на территории Таджикистана или Узбекистана, где людей можно было кормить и обучать.

«Это наш косяк, его нужно исправлять и за это нужно платить, но не здесь, потому что один беженец нам обходиться как 20 там», — подчеркнул он.

Global Look Press / Str

ЕС повторяет путь СССР

В годовщину Августовского путча немецкий политик отметил, что «это было тревожное время». Он призвал делать выводы из исторических событий — особенно это актуально для Евросоюза.

«ЕС сейчас в точности повторяет историю СССР. Власть, которая скопилась в Брюсселе, намного больше, чем у Москвы, и это не может продолжаться долго. Единственное мое желание, чтобы европейский колосс не рухнул, как СССР, и не похоронил под собой много народов и государств. Нам нужно найти прагматическое решение реконструкции, а для этого нужен союз с Россией, создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона. У нас нет другого выхода, чтобы экономически, политически, социально сохранить территорию нашего проживания», — резюмировал Вальдемар Гердт.

1 Организация запрещена на территории РФ.