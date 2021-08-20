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ПВО Сирии отразили воздушное нападение Израиля на Дамаск
Происшествия
ПВО Сирии отразили воздушное нападение Израиля на Дамаск
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 20 августа. Боевые самолеты ВВС Израиля в четверг вечером нанесли удар к югу от сирийской провинции Дамаск, сообщают корреспонденты ФАН.

Сирийские ПВО около 23:03 (по местному врмени) сбили несколько ракет, которые были запущены из воздушного пространства Ливана по объектам в пригороде Дамаска и Хомса. Другие подробности пока не приводятся. Данных о пострадавших или материальном ущербе нет.

"Мы оцениваем последствия этой агрессии. Наши средства ПВО противостояли вражеским ракетам и сбили большинство из них", — сообщили в Министерстве обороны Сирии.

По данным СМИ, не менее двух пассажирских самолетов рейсами Стамбул —Бейрут и Лондон — Амман были вынуждены ожидать разрешения на дальнейший полет во время отражения израильского удара.

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