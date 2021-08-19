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Политолог Орлов: стиль управления Артюхова строится на общении с населением
Политика
Политолог Орлов: стиль управления Артюхова строится на общении с населением
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 19 августа. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов смог наладить с населением живую и неформальную коммуникацию, что способствует развитию региона.

Артюхов оперативно и своевременно отвечает на запросы жителей, попутно формируя позитивную информационную повестку, рассказал генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов в беседе с телеканалом «Ямал». Такой подход позволяет развивать в ЯНАО социальную сферу и инфраструктуру, что в итоге отражается на инвестиционной привлекательности субъекта, передает «ЯмалМедиа».

«Неудивительно, что рейтинг Артюхова сегодня составляет 80%», — заявил политолог.

Во многом такой формат взаимодействия удалось создать благодаря «Честному маршруту», который в регионе воспринимается очень позитивно. Причем резкий скачок популярности губернатора пришелся именно на время первой масштабной поездки Артюхова за рулем отечественной «Лады» по округу в 2019 году. Недавно 67% опрошенных жителей сообщили, что собираются следить за очередным путешествием.

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ямал губернатор Дмитрий Артюхов
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