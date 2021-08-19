Activision представила Call of Duty: Vanguard

Вашингтон, 19 августа. Компания Activision объявила об открытии предзаказов на новую часть культового шутера Call of Duty, которая получила название WWII: Vanguard.

События в игре разворачиваются на всех фронтах Второй мировой войны, в том числе в Советском Союзе. В трейлере можно увидеть осаду Сталинграда, в видео также показана советская девушка-снайпер, ведущая огонь с крыши здания.

Стандартное издание игры для персонального компьютера стоит 3499 рублей, для PlayStation цены на WWII: Vanguard начинаются от 4899 рублей, для Xbox — от 59,99 доллара.

На днях началось закрытое бета тестирование (ЗБТ) ремастера Diablo 2. Однако получившие ранний доступ к игре пользователи пожаловались на большое число технических недочетов. Геймеры отметили проблемы с картой, анимацией, сломанными NPC, неполадками с чатом и инвентарем. Некоторые заметили атакующих сквозь стены мобов.

Среди крупных недочетов зафиксировали проблемы с логином, потерю прогресса, задержки при просчете попаданий. Участники ЗБТ усомнились, что компания Blizzard сможет закончить проект из-за багов.