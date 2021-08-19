Шредер возложил вину за захват Афганистана талибами на президентов США

Берлин, 19 августа. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер возложил вину за захват Афганистана талибами на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.

В статье для T-online политик отметил, что захват власти в Афганистане боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) связан с неправильной стратегией США, ответственность за которую несут экс-президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден.

Шредер напомнил, что Буш-младший после первых успехов в 2003 году переключил внимание с Афганистана на Ирак и начал дестабилизировавшую весь Ближний Восток войну. Талибы взяли бразды правления в Афганистане, воспользовавшись вакуумом безопасности в стране.

Вступая в должность в 2009 году, Обама обещал вывести войска США из Ирака и Афганистана, но из-за возрождения «Талибана» направил в Гиндукуш дополнительный контингент, отметил Шредер. Немецкий политик уточнил, что в 2014 году американский лидер объявил о досрочном выводе военных, но после захвата талибами города Кундуз сменил курс в третий раз.

Трамп не отказался от политики предшественника и не считал необходимым согласование действий США с союзниками, подчеркнул экс-канцлер ФРГ. Байден продолжил этот курс и приурочил объявление о выводе войск к символической дате 11 сентября. Это было похоже на приглашение штурмовать Кабул, заключил Шредер.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что заподозрил надвигающуюся катастрофу в Афганистане, когда первые афганские военные сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Однако немецких военных больше интересовала эвакуация 20 тонн алкогольной продукции, подчеркнул он.

1 Организация запрещена на территории РФ.